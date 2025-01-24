Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yarıyıl tatilini değerlendirmek maksadıyla Zeytinalanı Merkez Camiinde Cami-Çocuk Buluşması gerçekleştirildi.

Yarışmalar, oyunlar ve sürpriz hediyelerin verildiği Cami-Çocuk buluşmasında Cami İmam-Hatibi İsmail Eneç’in Cami ve Caminin bölümleri ve din görevlileri hakkında yaptığı bilgilendirmeden sonra İlçe Gençlik Koordinatörü Vaiz Emine Okulu da “Müslümanlar için önemli olan üç Mescid” ile ilgili bir sunum yaptı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda yarışmalar, ilahiler ve oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklara İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz hediyeler vererek, “Bugün geleceğin teminatı çocuklarımızın velileriyle Cami Çocuk buluşmasından dolayı çok mutlu oldum. Geleceğin büyüklerinin Yüce Yaratıcı ile sağlıklı bir bağ kurmalarına yardımcı olmak, onlara milli birlik ve beraberlik şuuru aşılamak, ibadetin huzurunu keşfetmelerini ve değerlerimizi öğrenmelerini sağlamak düşüncesiyle yapılan bu buluşmada emeği geçen Gençlik Koordinatörlerimize, Kur’an Kursu hocalarıma ve Din görevlilerime teşekkür ediyorum.” dedi. Velilerin ve gönüllülerin misafirlere çeşitli ikramlarda bulunması, Kur’an Kursu Öğreticileri Mücahide Evleksiz, Hacer Aydın, Ayşe Yaman ve Feride Demir’le birlikte Gençlik Koordinatörünün camiye gelen çocuklara hediyelerin verilmesi ve rozetlerinin takılması ile program son buldu.