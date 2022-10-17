Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kano Federasyonu tarafından 12-16 Ekim 2022 tarihlerinde Durgunsu Kano 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kano Federasyonu tarafından 12-16 Ekim 2022 tarihlerinde Durgunsu Kano 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu düzenlendi.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen Durgunsu Kano 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursuna 18 kursiyer katıldı. Kursiyerlere Ahmet Ufuk Özcan ve Yağmur Özcan tarafından eğitim verildi. Eğitimde, durgunsu kano, su üzerinde yüzme, sporda ilk yardım, sporda beslenme, su içinde kazazede kurtarma, destekleyici spor, egzersizler ve kurallar konuları üzerinde duruldu. Köyceğiz Gölü üzerinde kano ile uygulama çalışmaları yapıldı. Durgunsu Kano 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu sonunda sınav gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan kursiyerler belge almaya hak kazandılar. Kursa katılan İlke Uslu, “Köyceğiz’de gerçekleşen Durgunsu Kano 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursunu başarıyla bitirdik, bize değerli bilgileriyle eğitim veren Ufuk ve Yağmur Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.