Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-25)" çerçevesinde Köyceğiz Müftülüğü tarafından Zeytinalanı Çiyan Mahallesi’nde “Ailede şiddet olmasın” konulu seminer verildi.

İlçe Vaizleri Emine Okulu ile Belkıs Ulusan tarafından Çiyan Mahalle Camiinde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde İlçe Vaizleri “Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Ailede Öfke Kontrolü” konularında bayanlara bilgiler aktardı. Program Cami İmam-Hatibi Mehmet Kırmızı tarafından yapılan ikramlar ve İlçe Müftülüğünün hazırladığı “Ailemizi Şiddetten Koruyalım” başlıklı broşürlerin dağıtımı ile sona erdi. İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan bayanlara yönelik farkındalık seminer ve bilgilendirmeler İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından planlanarak her ay farklı bir mahallede farklı bir konuyla devam edeceği bildirildi.