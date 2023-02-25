Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda afet koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda afet koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Köyceğiz’de yapılan çalışmalar, deprem bölgesine yapılmakta olan ayni ve nakdi yardımlar, deprem bölgesine giden personeller, iş makineleri, ekipmanlar ve orada yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Köyceğiz’den Hatay-İskenderun’a 1 çöp kamyonu 2 personel, Kahramanmaraş’a 1 otobüs 2 personel, 1 ekskavatör, 3 taşıyıcı kamyon, 2 kamyon, 7 personel, 1 mimar, 1 inşaat mühendisi, 1 aracın hasar tespit çalışmasına katıldığı ve ekibin bölgede faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Toplantıda Köyceğiz’e gelen depremzedelerin ağırlanma konuları da görüşüldü. Ayrıca yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.