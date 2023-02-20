Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ara tatilin ardından deprem bölgesinden nakli yapılan 94 öğrenci ders başı yaptı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ara tatilin ardından deprem bölgesinden nakli yapılan 94 öğrenci ders başı yaptı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ikinci yarıyıl ders başının ertelenmesi ile yaklaşık 1 ay tatil yapan öğrenciler bu gün ders başı yaptı. Ara tatilin ardından Köyceğiz’de yaklaşık 6 bin 900 öğrenci eğitim öğretime başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle birlikte Köyceğiz’e gelen 94 depremzede öğrencinin de, kayıtları yapılarak okullarda eğitim öğretime başlaması sağlandı. Afet bölgesinden Köyceğiz’e gelen çok sayıda aile geçici barınma merkezlerine ve akrabalarının yanına yerleşti. Depremzede ailelerin okul çağındaki çocuklarının Köyceğiz’de kendilerine en uygun okullara sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerleştirilmelerini sağlamak üzere Eğitim Danışma Masaları kurulmuştu. Ailelerle birebir ilgilenilerek okul çağındaki çocukların bilgileri sisteme işlendi. Öğrencilerin okudukları okul türleri belirlenerek nakil Komisyonları tarafından kendilerine en uygun okullara yerleştirilmeleri sağlandı.

Deprem bölgelerinden Köyceğiz’e gelen 94 öğrencinin e-okul sisteminde resmi kaydı tamamlandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nakil kayıtlarının devam ettiğini bildirdi. Afet bölgesinden gelen öğrencileri okullara yerleştirdiklerini belirten Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçları, kırtasiye malzemesi ve kitapları karşılanıyor. İkinci eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun" dedi.