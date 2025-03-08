Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen 80 kadın harmandalı gösterisi gerçekleştirdi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen halk oyunları gösterisi Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan ekip, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’nde Usta Öğretici Serden Mutluşahinoğlu’nun 80 kadını bir araya getirmesiyle oluştu. Halk oyunları ekibi kısa zamanda harmandalı oyununu öğrenerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yetiştirdi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde Halk Oyunları ekibi ilk olarak Atatürk Kordonu boyunca yürüyerek Kadınlar Günü’ne dikkat çektiler. Yürüyüş esnasında işletmelerde oturan vatandaşlar alkış ve fotoğraf çekerek katkıda bulundular. Yürüyüş Kaymakamlık binası önünde sona erdi ve akabinde 80 kadın harmandalı gösterisini sundu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği gösteri alkış yağmuruna tutuldu. Yoğun istek üzerine oyun tekrar oynandı.