Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 6774 öğrenci karne aldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de de öğrenciler karne alarak, yaz tatiline çıkmanın sevincini yaşadılar.

Köyceğiz’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla 677 öğretmen ve 6 bin 774 öğrenci tatilde dinlenecek. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, öğrencilerin yıl boyunca üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yorulduklarını bu yüzden iyi bir tatili hak ettiklerini belirterek öğrencileri tatile uğurladı. Eğitim öğretim yılının son gününde öğrencilere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, "Sevgili öğrencilerimiz; Sizlerle birlikte sınıflarımızda göz göze gelmenin mutluluğuyla bir seneyi daha hep birlikte tamamladık. Sizleri bu topluma en iyi şekilde hazırlamak bizlerin en önemli görevidir. Sizler de derslerinize gerekli önemi göstererek, vatanını seven bireyler olarak yetişmenize her zaman özen göstermelisiniz. Yeni eğitim öğretim yılında daha heyecanlı daha dinamik ve sağlıklı bir şekilde görüşmek temennisiyle hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde kitap okumayı ihmal etmeden bol bol oyunlar oynayarak dinlenmenizi tavsiye ediyorum" dedi.