Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kapalı 5 köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca aktif olarak kullanılmayan köy okullarının Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi çerçevesinde 1500 yeni Köy Yaşam Merkezinin toplu açılışı, İzmir’de düzenlenen törenle gerçekleşmişti. Bu çerçevede Köyceğiz’de kapalı 5 köy okulu Köy Yaşam Merkezi olarak açılışı yapılarak faaliyete geçti. Köy okulları anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa ve bilim okulu gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelere, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü. Kapalı olan köy okullarının ise 2023 sonuna kadar açılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.