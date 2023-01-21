Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde toplu konut projesi çerçevesinde 292 adet konut yapılıp hak sahiplerine verilecek. Kura ile hak sahiplerinin belirleneceği Köyceğiz Toparlar Kentsel Yenileme Projesi’nin 292 sosyal konutunun kura tarihi de belli oldu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde toplu konut projesi çerçevesinde 292 adet konut yapılıp hak sahiplerine verilecek. Kura ile hak sahiplerinin belirleneceği Köyceğiz Toparlar Kentsel Yenileme Projesi’nin 292 sosyal konutunun kura tarihi de belli oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde, Köyceğiz Toparlar Mahallesi’nde yapılacak olan 292 adet konutun hak sahiplerini belirleme kurası, 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 10.00’da Muğla Menteşe Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Projeye Köyceğiz’den 6 bin 700’ün üzerinde başvuru yapıldığı öğrenildi.