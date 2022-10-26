Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılı coşkuyla kutlanacak.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılı coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için titizlikle çalışan Köyceğiz Belediyesi, 29 Ekim günü için muhteşem bir final hazırladı. Saat 19.00’da Belediye hizmet binası önünde toplanılacak, Cumhuriyet Meydanına kadar fener alayı yürüyüşü yapılacak. Başlangıçtan bitişe, heyecan, coşku ve eğlencenin hepsinin bir arada bulunacağı Dj Mali’nin sunumuyla devam edecek kutlamalar, muhteşem tarzı ve sesiyle Ersan Er’in sahneye çıkmasıyla sürecek. Finalde, güçlü sesi, kendine has tarzıyla İntizar sahneye çıkacak. Köyceğiz Belediyesi farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamasını sağlayacak. Belediye yetkilileri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm Köyceğiz halkını davet etti.