Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24. Türkiye Üniversitelerarası Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, 4 Temmuz Salı günü başlıyor.

24. Üniversitelerarası Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğiyle 4-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şampiyona, 4 Temmuz Salı günü saat 18.30’da Köyceğiz Hükümet Konağı önünde Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başlayacak. Akabinde Köyceğiz Delta Plajına kadar Atatürk Kordonu boyunca geleneksel şampiyona yürüyüşü yapılacak. Plaj Hentbol Şampiyonası ilk gün Köyceğiz Delta Plajı’nda gösteri maçı, şilt takdimi, açılış konuşmaları ve yemek ile sona erecek.