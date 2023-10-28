Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen ’100. Yılında Cumhuriyet Satranç Turnuvası’ sona erdi.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu’nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği’nin organize ettiği; ’100. Yılında Cumhuriyet Satranç Turnuvası’ yapıldı. Turnuvada; Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden katılan 57 sporcu mücadele etti. 8, 10, 12 Yaş ve altı kategorisi ve açık kategori olmak üzere tamamlanan turnuvada; her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa, 4-10 ve arası dereceyi elde eden sporculara ise madalya verildi.

Turnuvanın bitiminde düzenlenen ödül töreninde; Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Muğla Satranç İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici ve Muğla Satranç İlçe Temsilcisi Sedat Aksoy dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdii.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, turnuvanın yapıldığı yer olan Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu yöneticilerine, sporcularla iki gün boyunca heyecan yaşayan ailelere, mücadele eden sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyceğiz 100. Yılında Cumhuriyet Satranç Turnuvasında; Turnuva Direktörü ve Başhakem Sedat Aksoy, Başhakem Yardımcısı İrfan Doğan, Hakem Özay Erdoğdu ve Hakem Fatma Daşdemir görev aldı.