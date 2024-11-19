Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ara tatil sonrası Yunus Emre Ortaokulu binasının yıkım kararı çıktığı için, okuldaki öğrenciler başka okula taşındı.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu binası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkım kararı alındığından okul Köyceğiz Borsa İstanbul İlkokulu’na taşındı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, ara tatil dönüşü Borsa İstanbul İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Ayrıca öğrencileri yeni sınıflarında ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Ders zilinin çalması ile yeniden açılan okullardaki tüm öğrencilere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere kolaylıklar dileyerek, hayırlı olmasını temenni etti. Eğitime destek noktasında veli katılımının önemine vurgu yaparak, eğitim öğretim sürecinde katkıları için tüm velilere teşekkür etti.