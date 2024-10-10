Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu’nda öğrencilere güvenli bisiklet sürüş eğitimi verildi.

Bir çok öğrencinin okuluna bisikletle gidip geldiği Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu’nda öğrencilerin okula daha güvenli bir şekilde gidip gelebilmeleri için Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Abdullah Coşkun tarafından öğrencilere bisikletin güvenli kullanımı, güvenli bisiklet kullanımında bisiklet ekipmanları ve özellikle kask kullanımının önemi konusunda eğitim gerçekleştirildi. Verilen eğitime öğrenciler ilgiyle katıldılar ve bundan sonra bisiklet kullanımında ekipman ve özellikle kask kullanacaklarını bunun hayatları için çok önemli olduğunu gördüklerini belirtip bu eğitim için okul müdürüne ve eğitimi veren Abdullah Coşkun’a teşekkürlerini bildirdi.