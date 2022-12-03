Deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkımı gerçekleşen, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki 35 yıl hizmet veren Hükümet Konağı Binası’nın tekrar inşası için ihalesi yapılacak.

Deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkımı gerçekleşen, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki 35 yıl hizmet veren Hükümet Konağı Binası’nın tekrar inşası için ihalesi yapılacak.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İlçemizde yapılacak olan 6 bin 32,68 m2 inşaat alanı olan (Bodrum + Zemin + 2. Kat) Yeni Hükümet Konağı binasının projesi tamamlanmış olup, 30 Aralık 2022 Cuma günü ihalesi yapılacaktır. İlçemize yapılacak olan Yeni Hükümet Konağı binasının Köyceğiz’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.