Köyceğiz’in 1520 rakımdaki Çövenni yaylasında 4 dönüm arazide çilek üreten üreticiler ürünlerinin zincir market raflarında yer almasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kooperatifleri tek çatı altında toplamak için kurduğu Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi öncülüğünde destekleriyle Köyceğiz’de üretilen çilekler zincir market raflarındaki yerini aldı. Çilekleri büyük bir emekle yetiştiren, büyüten, toplayan üreticilerden Zeliha Arslan 10 yıldır çilek işi ile uğraştığını, zor bir iş yaptıklarını, emeğinin karşılığını aldıklarını söyledi ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür etti.

Köyceğiz Çövenni yaylasında çilek üreten Hüseyin Arıcı, aslen Balıkesirli olduğunu, 20 senedir çilek işi ile uğraştığını söyledi ve bu yıl Büyükşehirin destekleri ile çileklerin büyük bir market zincirinde satılmaya başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.