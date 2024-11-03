Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle camii görevlisi İmam-Hatip Halil Demir’in önderliğinde ve mahalle halkının imece usulü katkılarıyla bereket ve şükür yemeği ikram edilip akabinde yağmur duası yapıldı.

Öğle namazından önce halk imece usulü Yayla Mahallesi’nde kazanları kurup yemekleri hazırladılar. Yoğun katılımın olduğu programda, mahalle halkına ve misafirlere yemekler ikram edildi. Öğle namazı cemaatle kılındıktan sonra müftülük vaizi, din hizmetleri uzmanı ve programa katılan civar mahallelerdeki din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunup yağmur duasında bulunuldu. Programdan sonra Mahalle İmam-Hatibi Halil Demir ile Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır açıklamalarda bulunup "Tüm Yayla Mahallesi halkımızla birlikte geçtiğimiz yıllardan beri yapmakta olduğumuz bereket ve şükür yemeğimizi hamdolsun bu sene de yapıp yağmur duasında bulunduk. Başta mahalle halkımız olmak üzere emeği geçen, katkısı olan herkese ve programımıza iştirak eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah kabul buyursun, bereketini ve rahmetini ihsan eylesin" dediler.