Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi’nde 2 yıl aradan sonra 22’nci geleneksel aşure etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi’nde 2 yıl aradan sonra 22’nci geleneksel aşure etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen ’Geleneksel Aşure Etkinliği’ Merkez Camii önünde Cuma namazı çıkışında yapıldı. Etkinlikte; cami bahçesine yakılan ateşler üzerinde kazanlarla aşureler pişirildi. Daha sonra etkinliğe katılan tüm davetlilere aşure ikramında bulunuldu. Toparlar Mahallesi’nde imece usulüyle yapılan, tüm mahalle halkının destekleriyle 22 yıldır yaşatılan aşure etkinliğine kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile kalabalık mahalle halkı katıldı. Toparlar Merkez Camii Dernek Başkanı Durali İm etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır aşure etkinliğimiz devam ediyor. Mahallemiz halkı maddi manevi desteklerini vererek, imece usulüyle bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen etkinlik sayesinde mahalledeki tüm vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde oluyor ve bu vesile ile komşuluk bağları daha da kuvvetleniyor. Desteklerini esirgemeyen değerli mahalle halkına ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi. Aşure etkinliğinin yıllardır devam ettiğini belirten Durali İm, bundan sonraki yıllarda da bu etkinliğin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi.