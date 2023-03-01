Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi’nde ikinci eğitim öğretim dönemi açılışı yapıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi’nde ikinci eğitim öğretim dönemi açılışı yapıldı.

Öğrenmenin, sosyal ilişkilerin, tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu görüşünden hareketle düzenlenen ve birinci dönem katılımcılarının memnuniyetinden aldığı güçle şekillenen program çerçevesinde verilecek dersler 28 Şubat Salı günü başladı. Aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan bir girişim olarak tanımlanan “ 60+ Tazelenme Üniversitesi”nin dersleri biyoloji, tıp, İngilizce, Almanca, diksiyon, gerontoloji, felsefe konularının yanı sıra, sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, meditasyon teknikleri, film atölyesi, nefes teknikleri, yoga ve dans gibi başlıkları içeriyor. Muğla Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü’nde yaşamının bu dönemini aktif ve huzur içinde geçirmek isteyen katılımcılara gönüllü, ücretsiz eğitimler veriliyor. Haftanın 4 günü devam eden eğitimler neşe içinde geçiyor.