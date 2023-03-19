Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi öğrencileri kahvaltı etkinliği düzenledi. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü 60 yaş üzeri öğrencileri, Köyceğiz Gölü kenarında düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Ener’in girişimiyle düzenlenen kahvaltı programında herkes çay termoslarını ve kahvaltılıklarını hazırlayarak Köyceğiz Gölü kenarındaki yeşil alanda bir araya geldi. Piknik havasında geçen kahvaltı programı neşe içinde, karşılıklı sohbetlerle devam etti. Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Ener, derslerin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hocalarımızın verdiği derslerden faydalanmaya çalışıyoruz. Aldığımız dersler sayesinde her geçen gün tazeleniyor ve gençleşiyoruz, yaşama olan tutku ve bağlılıklarımız artıyor. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Tazelenme Üniversitesi olarak Köyceğiz’de gerçekleşen etkinliklerde görev alıyoruz. Bize destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. En son depremzedeler için düzenlenen programda görev alarak, güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Bundan sonra da Tazelenme Üniversitesi olarak Köyceğiz’de gerçekleşecek etkinliklerde görev almaya devam edeceğiz” dedi.

Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği kahvaltı programı neşe ve coşku içinde sona erdi.