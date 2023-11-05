Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yapımı devam eden Sağlık Müdürlüğü binasında sona gelindi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yapımında sona yaklaşılan Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Maslak, Köyceğiz Gelişim Mahallesi’nde eski Devlet Hastanesi yerine yapılan, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Ocağı alanında yapımı devam etmekte olan Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunup Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Cengizhanoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatı bitmek üzere olan 3 kat kapalı alana sahip hizmet binası bünyesinde 8 muayene odası, toplantı salonu, bebek emzirme, gebe izleme odaları, kanser tarama merkezi, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, 5 aile hekimi odaları, 112 acil servisi, 8 muayene odası, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı ve otopark yer alacak.