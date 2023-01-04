Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeni yıl öncesin yaşanan motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeni yıl öncesin yaşanan motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı.

Olayla ilgili Köyceğiz Şehit Necati Esgin polis merkezi amirliği ekipleri inceleme başlattı. KGYS, İkamet ve işyeri kameralarından yapılan 72 saatlik incelemenin ardından çalıntı motosiklet olduğu tespit edilen motor boş arsada çeşitli parçaları sökülmüş vaziyette ekiplerce bulundu. Hırsızlık şüphelisi motosikletten sökmüş olduğu parçalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.