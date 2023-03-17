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Pazarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’na giden polis ekipleri depremzede çocuklara hediyeler dağıttı. Polisler çocuklarla oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar hediyelerden mutlu oldu.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine gitti.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde bulunan ve depremden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.

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