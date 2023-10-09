Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesinde başlayan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Muğla-Denizli sınırında yer alan Otmanlar mahallesinde başlayan orman yangınının ardından bölgeye çok sayıda hava aracı ile arazöz ekipleri sevk edilmişti. Hava araçlarının yanan saha üzerine sık sorti gerçekleştirmesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yanan alanda yer ekipleri tarafından soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.