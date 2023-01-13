Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Eco Trails projesi çerçevesinde uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotası belirleme çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Eco Trails projesi çerçevesinde uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotası belirleme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, beraberindeki heyetle birlikte, ekoturizm odaklı uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotası projesi Eco Trails çerçevesinde Otmanlar ve Karaçam Mahalleleri’nde incelemelerde bulundu. Eco Trails projesi ile işaretli yürüyüş rotası, bisiklet rotası, rehber kitap, poster ve broşür, harita, mobil uygulama, internet sitesi ile bölge değerlerinin ve rotaların tanıtımı yapılırken diğer yandan kırsal kalkınma amaçlı turizm eğitimi de verildiği belirtildi.