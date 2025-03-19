24 Şubat 2025 tarihinde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan zirai don, özellikle narenciye bahçelerinde ciddi zararlara yol açtı.

Hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle, turunçgil ağaçlarının yapraklarında, meyvelerinde ve genç sürgünlerinde don yanıkları meydana geldi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar; "Hasar tespiti çalışmalarına devam ediyoruz ve zarar gören üreticilerimizin arazilerini tek tek inceliyoruz, sahada üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Baydar; "İlçe Müdürlüklerimizde çalışan personeller tarafından yapılan yerinde incelemeler sonucunda, 71 mahallede yaklaşık 52 bin dekar alanda zarar tespit edildi. Çalışmaların sürüyor ve zarar gören tüm alanların tespit edilebilmesi için ise Bakanlığımıza yapılan ek süre talebimiz uygun görüldü. Üreticilerimizin meyve bahçelerinde yaşanan don afetini en az ekonomik kayıpla atlatabilmeleri için gerekli teknik desteği sağlayacağız ve bu çalışmaları TARSİM ile birlikte yürütüleceğiz" dedi.