Köyceğiz-Ortaca karayolu Beyobası ışıklı kavşağında havuz kimyasalı taşıyan araçta elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araca müdahalesi sonrası yangın söndürüldü ve araçta soğutma çalışması yapıldı.

Muğla’da seyir halinde ve havuz kimyasalı taşıyan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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