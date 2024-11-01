Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi’nde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter olmak üzere 4 hava aracı, karadan müdahale için 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.