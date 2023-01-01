Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Nüfus Müdürlüğü vatandaşın yoğun taleplerini aksatmadan çalısmalarını gerçekleştiriyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Nüfus Müdürlüğü vatandaşın yoğun taleplerini aksatmadan çalısmalarını gerçekleştiriyor.

Köyceğiz’de Aralık Ayında en yoğun çalışan kurumların başında Nüfus Müdürlüğü yer aldı. Köyceğiz Nüfus Müdürlüğü hafta sonu Cumartesi dahil vatandaşın sıkıntılarını çözmek için çalıştı. Randevu şartı aranmaksızın her gelen vatandaşın işini çözmek gayretinde olan müdürlük çalışanları herkesin tüm işlemlerini kısa sürede yerine getirdiler. Köyceğiz Nüfus Müdürlüğü’nde Antalya, Ankara, İstanbul, Ula ve Marmaris’ten gelen vatandaşların işlem yaptırdığı görüldü. Aralık Ayı boyunca günlük Köyceğiz Nüfus Müdürlüğü’nde ehliyet, pasaport, kimlik olarak ortalama 150 işlem ve ikametgah, yerleşim yeri, doğum, ölüm, boşanma olarak ortalama 100 işlemin gerçekleştiği ifade edildi. Kimlik değiştirmek için Köyceğiz Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat eden Özgül Şen; “Nüfus Müdürlüğü’nde kısa sürede işlemimiz tamamlandı. Ayrıca kızımın ehliyet müracaatını randevusuz hallettiler. Nüfus Müdürlüğü personelinin güler yüzlü hizmet sunmasından dolayı memnun kaldık. Başta Nüfus Müdürü Ali İlik Bey olmak üzere tüm personele teşekkür ederim” dedi.