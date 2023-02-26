Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan din görevlileri depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere nakdi yardım kampanyası düzenledi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan din görevlileri depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere nakdi yardım kampanyası düzenledi.

Köyceğiz Müftülüğü’nün 68 personeli deprem bölgesindeki vatandaşların dertlerine derman, yaralarına merhem olmak üzere kendi aralarında topladıkları nakdi 138 bin 266 TL’yi AFAD hesaplarına aktardı. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Depremin ilk gününden itibaren din görevlilerimiz gerek deprem bölgesinde ve gerekse mahallinde canla başla çalışarak ülkece yaşadığımız afetin yaralarını sarmaya devam ediyorlar. 15 Şubat’ta müftülük çalışanları olarak depremzede kardeşlerimize nakdi yardım olması için kampanya başlatmıştık. Bu gün 24 Şubat tarihinde de eksiksiz tüm müftülük çalışanlarımızın az çok demeden yaptıkları nakdi yardımı AFAD hesabına 138 bin 266 TL olarak yatırdık. Ben tüm görevlilerime gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu acıyı da ülkece, milletçe atlatacağız, beraber yaralarımızı saracağız" dedi.