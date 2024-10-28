Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı anısına müftülük gençlere özel gezi programı düzenledi.

Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü ’Gençlerle El Ele Gönül Gönüle’ projesi kapsamında Köyceğizli gençlere tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak maksadıyla tekne gezisi düzenlendi. Köyceğiz Gölü üzerinden Dalyan, İztuzu Plajı, Kaunos Antik Kenti ve kaya mezarlarının gezilip görüldüğü, farklı okullardan gençlerin katıldığı Diyanet Gençlik gezisinde gençler keyifli bir gün geçirdiler.

Proje Koordinatörü Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz‘in eşliğinde yapılan gezi programında; gençler yaklaşık iki saat Köyceğiz Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde yolculuk yaptıktan sonra İztuzu plajına ulaşıp akabinde Kaunos Antik Kenti’ni ve 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarını gezdiler. Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Yarın ülkemizi yönetip idare edecek olan, bugünün gençlerine cumhuriyetimizin 101. yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul görüp desteklenen ve Köyceğiz Müftülüğü’nün yürüttüğü ’Gençlerle El Ele Gönül Gönüle’ projesi kapsamında özel bir gezi programı tertip ettik. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü geçmişini bilen, anı iyi değerlendiren ve geleceğe ümitle bakan nesiller sayesinde Ülkemiz daha nice yüzyıllar yaşayacaktır. Projemizi destekleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza, projeyi yürüten görevlilerimize ve en önemlisi göz aydınlığı gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.