Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Müftülüğü ve TDV personeli ‘birbirimize teselliyiz, kardeşliğimizle ayaktayız’ düsturuyla depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Müftülüğü ve TDV personeli ‘birbirimize teselliyiz, kardeşliğimizle ayaktayız’ düsturuyla depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz haftalarda meydana gelen, 11 ili etkisi altına alan ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım seferberliği başladı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde 7’den 70’e herkes depremzedeler için tek yürek olurken, Köyceğiz Müftülüğü harekete geçti.

Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Betonların üzerimize devrildiği bugün kardeşliğimizi ayağa kaldırıp yaralarımızı sarıyoruz. Köyceğiz Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubemizce deprem bölgesine giden ekibimizle, Köyceğiz Müftülüğü personellerinin ayni ve nakdi 138 bin 266 TL yardımlarıyla, tüm görevlilerimizin okumuş oldukları 15 hatm-i şerifle, camilerimizde depremde vefat eden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazlarımızla, 10 Şubat’ta Köyceğiz’deki tüm camilerimizden depremzede kardeşlerimiz için toplanan ve Köyceğiz olarak çok büyük desteği 176 bin 530 TL veren cemaatimizle, ilçemize gelen bine yakın depremzede kardeşlerimizi görevlilerimizin tek tek ziyaret edip dertleriyle dertlenmemizle hülasa hem maddi hem manevi-hem fiili hem de kavli yardım ve dualarımızla ülkece milletçe biriz beraberiz. Bu acıyı da atlatmak ve bu yaraları da sarıp dimdik ayağa kalkmak için çaba ve gayret sarfeden başta Köyceğizli kardeşlerimize, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, daire personeli olmak üzere tüm müftülük çalışanlarımıza, en ufak maddi-manevi katkı ve desteği olan, bizi millet yapan değerlerimizi yaşatan bütün insanımıza teşekkür ederiz. Başta depremde olmak üzere vefat eden her bir kardeşimize Cenabı Allah rahmet eylesin. Aziz milletimize sabr-ı cemil ihsan eylesin. Ülkece bunu da aşacağız" diye konuştu.