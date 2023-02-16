Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Miraç Kandili nedeniyle özel program düzenlenecek. Programda Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de dua edilecek.

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Miraç Kandili nedeniyle özel program düzenlenecek. Programda Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de dua edilecek.

Köyceğiz Müftülüğü’nden Miraç Kandili özel programı ile ilgili yapılan açıklamada; “Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi kapsayan deprem felaketini yaşadığımız, ülkece yasta olduğumuz ama milletçe el-ele omuz-omuza vererek yaralarımızı sardığımız bugünlerde yarın akşam Miraç Kandilini idrak edeceğiz. 17 Şubat 2023 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece, Kadir Gecesinden sonra Müslümanlar için Kutsal sayılan Miraç Kandilidir. 1. Allah’ın bir emaneti ve İslam’ın olmazsa olmaz şartlarından biri olan beş vakit namazın farz kılındığı, 2. Halkımızın Âmenerrasülü diye bildiği Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesinin nazil olduğu, 3. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanların (tevhid inancına sahip olanların) affedileceğinin müjdesinin verildiği gecedir Miraç gecesi. Miraç Kandili vesilesiyle 17 Şubat 2023 Cuma günü öğleden sonra saat 14.30’da kadınlara yönelik Toparlar Merkez Camiinde, akşam namazından sonra da Köyceğiz’deki tüm camilerimizde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camiinde bütün halkımıza yönelik Miraç Kandili özel programımız olacaktır. Madden yaralarımızı sarıyoruz manen de Köyceğiz Müftülüğü personellerimizin okumuş oldukları 13 adet hatm-i şerifin duasının yapılacağı Miraç Kandili özel programlarımıza tüm halkımızı davet eder, başta depremde olmak üzere vefat eden tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar dileriz. Ülkece başımız sağ olsun. Geçmiş olsun Türkiye’m. Buruk ve hüzünlü idrak edeceğimiz Miraç Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerine yer verildi.