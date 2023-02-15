Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden deprem bölgesine giden Müftülük ve TDV gönüllü görevlileri çalışmalarının ardından ilçeye döndü.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden deprem bölgesine giden Müftülük ve TDV gönüllü görevlileri çalışmalarının ardından ilçeye döndü.

Deprem felaketine uğrayan vatandaşlara yardım etmek amacıyla Köyceğiz Müftülüğü’nden giden 11 görevli Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ile birlikte deprem bölgesinde görev yaptı. Köyceğiz Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi görevlileri deprem bölgesinde yaraları sarmak için canla başla çalıştı. Görevliler cenazelerin teçhiz-tekfin ve defin işlemleri, gelen yardımları dağıtma, çadırları kurma, ailelere ve çocuklara moral motivasyon desteği olmak üzere verilen tüm görevleri yerine getirdi. Görevlerini tamamlayıp bu gün Köyceğiz’e dönen Müftülük ve TDV personelini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz ve bazı kurum temsilcileri karşıladı. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden dönen görevliler deprem bölgesindeki durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Büyük acıların yaşandığını anlatan görevliler, devletin her şeye hakim olduğunu, milletin yardımlarının depremzedelere ulaşmakta olduğunu belirttiler. Köyceğiz Kaymakamı Maslak; “ Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla gönüllü olarak görev yaptınız. Görevinizi tamamlayıp Köyceğiz’e döndünüz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.