Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı İsmail Kan Kur’an Kursu ile Hacılar Yunus Emre Camii’nde yaz Kuran Kursu’na katılan öğrencilere aşure etkinliği düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı İsmail Kan Kur’an Kursu ile Hacılar Yunus Emre Camii’nde yaz Kuran Kursu’na katılan öğrencilere aşure etkinliği düzenlendi.

Kuran Kursu Öğreticileri Ayşe İlhan, Hacer Aydın ve Cami görevlileri İmam-Hatip Önder Gül, Müezzin Kayyım Mehmet Sancar’ın birlikte düzenlediği etkinliğe İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Din Hizmetleri uzmanı Mustafa Özdil ve öğrenci velileri de katıldı. Aşure etkinliğinde konuşan Müftü Karagöz; “Muharrem ayı birçok güzelliklerin yaşandığı bunun yanında hüznü de barındıran bir ay. 10 Muharrem aşure günü vesilesiyle bir aradayız. Aşure farklı yiyeceklerin bir araya gelerek ortak bir ahenkte bir tat oluşturmadır. Bu anlamda aşure dağıtımı birlik ve beraberliğimizi temsil eden bolluğun, bereketin timsali olarak geçmişte de ecdadımızın yaptığı bir faaliyettir. ‘Evlere bereket, bolluk gelsin’ düşüncesiyle kültürümüzün bir parçası olarak aşure pişirilir ve dağıtılır. Bu vesileyle her yönü ile bizler için rahmet olan Aşure günümüzün gönül hanelerimizde, sokaklarımızda, şehirlerimizde ve tüm İslam Aleminde dostluğa, muhabbete, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.10 Muharrem Aşure günü nedeniyle İlçemizin çeşitli yerlerinde aşure etkinlikleri düzenlenmekte olup en anlamlısı bu gün burada geleceğimizin göz aydınlıkları çocuklarımızla yemiş olduğumuz aşuredir. Emeği geçen tüm görevlilerimi tebrik ediyor çocuklarımıza başarılar diliyorum “dedi. Müftü Karagözün konuşmasından sonra yaz kuran kursuna devam eden öğrencilere, velilere ve görevlilere aşure ikramına geçildi. İkramdan sonra minik öğrencilerin yemek duası ve hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.