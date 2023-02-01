Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak polis ve jandarma yol kontrol noktasını ziyaret etti. Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi’nde bulunan karayolunda araç arama ve kimlik kontrolü yapan asker ve polisleri ziyaret eden Kaymakam Mustafa Maslak, yerinde denetim yaparak, nöbet defterini imzaladı. Kaymakam Mustafa Maslak, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulamada görev alan Jandarmalarla ve polislerle sohbet eden Kaymakam Maslak uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğuna dikkat çekti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak polis ve jandarma yol kontrol noktasını ziyaret etti. Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi’nde bulunan karayolunda araç arama ve kimlik kontrolü yapan asker ve polisleri ziyaret eden Kaymakam Mustafa Maslak, yerinde denetim yaparak, nöbet defterini imzaladı. Kaymakam Mustafa Maslak, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulamada görev alan Jandarmalarla ve polislerle sohbet eden Kaymakam Maslak uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaymakam Maslak; “Ülkenin barış ve huzurunu gece-gündüz demeden siz sağlıyorsunuz. Bu nedenle, sizlere yapmış olduğunuz bu kutsal görevde başarılar diliyorum” diye konuştu. Halkın huzur ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini belirten Kaymakam Maslak; “İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek kolaylıklar dileyerek teşekkür ettik” dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi bu nazik davranışlarından dolayı Kaymakam Maslak’a teşekkür ettiler.