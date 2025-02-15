Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretim çalışmaları yapılan atölyeleri yerinde inceledi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Mustafa Maslak, okulun tüm bölümlerini gezerek atölye çalışmalarını yerinde inceledi. Okulun sahip olduğu teknik altyapı ve uygulamalı eğitim imkanlarının, mesleki becerilerin geliştirilmesine vurgu yaparak öğrencileri mesleki hayata hazırlamaya yönelik yenilikçi eğitim yöntemleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.