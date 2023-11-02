Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak, üreticileri yalnız bırakmıyor. Her fırsatta üreticileri ziyaret eden Kaymakam Maslak, sorun ve çözümler hakkında mahallinde desteğe devam ediyor.

Kaymakam Maslak, domates, narenciye ve susam üreticilerine üretim sahalarında ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaret Köyceğiz Mahallesi’nde ikamet eden çiftçi Alkan Daşgın’a ait 9 dekarlık domates serasına yapıldı. Ziyarette Köyceğiz Mahallesi Muhtarı Arıkan Daşgın da hazır bulundu. Kaymakam Maslak domates serasında incelemeler yaparak, üretim ve sorunlar hakkında üretici Alkan Daşgın’dan bilgi aldı. Daha sonra Kavakarası Mahallesine geçildi. Kaymakam Maslak’ı Kavakarası Muhtarı Sefa Güleç karşıladı. Heyet burada üretici Yıldırım Belgrat’a ait 10 dekarlık narenciye bahçesine geçti. Üreticilerle bilgi alışverişinde bulunulduktan sonra, aynı mahallede bulunan Tanju Gökçe’ye ait 30 dekarlık susam hasadına katılım sağlandı. Kaymakam Maslak, susam hasadında eleği alarak susamın temizlenme aşamasında katkı sundu. Üreticiler Kaymakam Maslak’ın her daim yanlarında olmasından dolayı teşekkür etti. Üreticilerin ziyaretinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Arslan, Köyceğiz Mahallesi Muhtarı Arıkan Daşgın, Kavakarası Muhtarı Sefa Güleç ve çiftçiler yer aldı.