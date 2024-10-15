Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nde gerçekleştirilen Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali’nde Muğla İl Jandarma Bot Timi görev yaptı.

Köyceğiz İlçesi Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nde 13 Ekim Pazar günü deniz kaplumbağaları ve akdeniz foklarının korunmasına katkı sağlamak ve bireysel deniz sporlarına ilgiyi arttırmak maksadıyla ’Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali’nde Muğla İl Jandarma Bot Timi görev yaptı. Jandarma bot timi tarafından alınan emniyet tedbirleri festivalin güvenli şekilde yapılması sağlandı.