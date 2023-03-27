Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu, Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri çerçevesinde meslek tanıtımı gerçekleştirildi.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Salonu’nda gerçekleşen programda Makine Mühendisi Ertekin Tunel ve Mimar Kıvanç Aykut Aydemir Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine mesleklerinin tanıtımını yaptı. Tunel ve Aydemir, makine mühendisi ve mimar olmak için geçtikleri aşamaları anlattı. Başarmak için çok çalışmak gerektiğini ifade eden Tunel ve Aydemir, programın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandı.

Öğrenciler meslek tanıtımı için okullarına gelip, bilgilendirmede bulundukları için misafirlerine, çiçek sunarak teşekkür ettiler.