Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz hafta görevine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz hafta görevine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni başlayan Kerem Karahan’a iadeyi ziyarette bulundu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Köyceğiz İlçe Protokolü İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’a ziyaret gerçekleştirdi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ı makamında ziyaret eden Köyceğiz İlçe Protokolünden; İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’da, " Saygıdeğer misafirlerimizin nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.