Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sonu Faaliyet Haftası okullarda çeşitli etkinliklerle tamamlanıyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Akköprü Deniz Feneri Ortaokulu’nu ziyaret etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, dönem sonu Faaliyet Haftası kapsamında Köyceğiz Akköprü Deniz Feneri Ortaokulu’nda düzenlenen masa tenisi ve geleneksel çocuk oyunlarında öğrencilere eşlik etti. Öğrencilere ara tatille ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.