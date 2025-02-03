Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi ikinci eğitim döneminin ilk ders zili çaldı ve okullar açıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan da, ikinci dönemin ilk gününde Fehmi Başoğlu İlkokulu’na bağlı Yeşilköy Anasınıfı’nı ziyaret ederek, öğrencileri hediyelerle karşılayıp heyecanlarına ortak oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, minik öğrencilerin derslerine eşlik ederek öğrencilerle tatil dönüşü sohbet etti. Miniklerle ikinci eğitim dönemini başlatan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Ülkemizde ve İlçemizde 15 günlük tatil sonrası tekrar eğitime başlayan öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için II. Dönemin hayırlı ve başarılı olmasını dilerim" dedi.