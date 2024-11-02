Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, kan bağışında bulunarak personeline örnek oldu.

Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır sloganıyla Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Köyceğiz Atatürk İlkokulu bahçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Köyceğiz Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ilgi gösterdi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Kan Bağışı kampanyasına katılarak insanlara bir hayat sundu. Köyceğiz Atatürk İlkokulu ve Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi işbirliği ile ’Okulumuzda kanpanya var’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Karahan, kampanyaya destek veren öğrenci ve velilere teşekkür etti.