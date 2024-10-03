Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu Olağan toplantısı, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla’da, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu olağan toplantısı, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, ilgili kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Toplantıda, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi önemli konular ele alındı. Katılımcılar, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları’nın ekolojik dengesinin sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İlk olarak, su seviyelerinin düşmesi ve bunun getirdiği ekosistem sorunları masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin su kullanımına olan etkileri değerlendirildi. Katılımcılar, sürdürülebilir tarım yöntemlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, bölgedeki turizm faaliyetlerinin çevresel etkileri oldu. Turizm aktivitelerinin artırılması için daha çevre dostu yöntemlerin benimsenmesi gerektiği dile getirildi. Yerel yönetimlerin, çevre bilincini artıracak projeleri desteklemesi gerektiği ifade edildi.