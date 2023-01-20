Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde Muğla’yı temsil eden Köyceğiz Göl Spor Kulübü’nün kadrosuna kattığı Taylan Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları Muğla’ya geldi.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde Muğla’yı temsil eden Köyceğiz Göl Spor Kulübü’nün kadrosuna kattığı Taylan Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları Muğla’ya geldi.

Taylan Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları Kittiya Losantia, Tikhamporn Sakulpithak, Jiratchaya Todkaew, 15 saatlik uçak yolculuğu ve 10 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Köyceğiz Gölspor’a geldi. Menteşe Otogarında kulübün alt yapı sporcuları ve antrenörler tarafından çiçeklerle karşılanan sporcular dinlenmek üzere kaldıkları otele geçti.

Transfer ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Ramazan Sarıyar, ”1 haftalık kamp programının ardından Taylandlı sporcularında olduğu Köyceğiz Gölspor Kulübümüz Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi müsabakaları için Alanya’ya hareket edecek. Bu sene Süper Lig’de kalmak için uğraşacağız , ama önümüzdeki yıllarda o kupa Muğla’ya gelecek" diye konuştu.