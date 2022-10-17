Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Gençlik Merkezi ve Yeni Kapalı Spor Salonu’nun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Gençlik Merkezi ve Yeni Kapalı Spor Salonu’nun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Köyceğiz’e gelen Bakan Kasapoğlu’nu protokol üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla’nın tüm ilçelerinde gençliğe dair pek çok çalışmaları olduğunu söyledi. Hizmet etmenin, üretmenin, eser ortaya koymanın herkese nasip olmayacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bizler hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin her bir köşesinde durmadan, yorulmadan hep bir adım ileri gitme felsefesiyle ürettik. Eser ortaya koyduk ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, ülke genelindeki açılan 417 gençlik merkezine bir yenisini Yatağan’da eklediklerini, 419’uncu gençlik merkezini Köyceğiz’de açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Gençlik Merkezimiz ve Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nun Köyceğiz için Muğla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu ülkenin her bir gencinin yüreğine, gayretine, enerjisine güveniyoruz ve tüm imkanlarımızı bakanlık olarak sunuyoruz" dedi.

Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin açılış törenine geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol üyeleri ve gençlerle birlikte merkezin resmî açılışını yaptı. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezinde incelemelerde bulundu, merkezi kullanan gençlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdikten sonra Köyceğiz Spor Salonunun açılışı yapıldı.