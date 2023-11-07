Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Daha temiz deniz, daha temiz Muğla’ etkinliği çerçevesinde eş zamanlı olarak Ekincik Koyu’nda kıyı ve sahil çevre temizliği yapıldı.

Köyceğiz Ekincik Koyu’na giden Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllü gençler, atık topladı. Toplanan atıklar, Ekincik sahilinde sergilendi. Toplanan atıklar belediye ekipleri tarafından alınarak, geri dönüşüm merkezine götürüldü. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken il genelinde 100 ekiple bu temizlik etkinliğinin yapıldığı ve en büyük temizliğin kirletmemek olduğu ifade edildi. Etkinlik atıkların önünde toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.