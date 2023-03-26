Muğla’nın Köyceğiz Fen Lisesi Tekno Takımı Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasında Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Köyceğiz Fen Lisesi Tekno Takımı 2023 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması lise seviyesinde katıldığı proje ile Türkiye Finallerini hak etti. Köyceğiz Fen Lisesi Biyoloji öğretmeni Sanmiye Can rehberliğinde, okul öğrencileri Muhammed Yiğit Çakır ve Nahide Neva Keçeci’den oluşan "Köyfen Tekno” takımı Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Köyceğiz Fen Lisesi Tekno Takımı öğretmen ve öğrencileri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’a ziyaret gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Teknofest Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında Türkiye finallerine kalan Köyceğiz Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan öğrencileri, desteklerinden ötürü danışman öğretmenleri ve okul idaresini tebrik ederek, öğrencilere Türkiye Finallerinde başarılar diledi.