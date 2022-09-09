Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi öğrencisi İnnur Buket Durak tasarladıkları proje ile TEKNOFEST 2022’de üçüncü olarak okuluna, ailesine ve ilçeye büyük gurur yaşattı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi öğrencisi İnnur Buket Durak tasarladıkları proje ile TEKNOFEST 2022’de üçüncü olarak okuluna, ailesine ve ilçeye büyük gurur yaşattı.

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye üçüncüsü olan Köyceğiz Fen Lisesinde okuyan Muğla BİLSEM 10. sınıf öğrencisi İnnur Buket Durak, tasarladıkları projede kutuplarda araştırma yapan bilim insanlarının araştırma üslerinde ısınma, aydınlatma gibi ihtiyaçlarını gidermek adına, kutuplardaki iklime, doğaya ve o bölgede yaşayan canlılara zarar vermeyecek bir tasarım ve ısınma sistemi geliştirdiklerini belirtti. Köyceğiz Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi İnnur Buket Durak, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı makamında ziyaret ederek heyecanını ve başarısını paylaştı.